Ένα σοβαρό περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη στον δρόμο από Γόννους προς Καλλιπεύκη, στο Δήμο Τεμπών, όταν ένας άνδρας εγκλωβίστηκε σε σπηλιά βάθους 22 μέτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τέσσερις χρυσοθήρες που επιχειρούσαν να βρουν λίρες στο σημείο.

Ένα ατύχημα ανάγκασε την ομάδα να ειδοποιήσει τις Αρχές μέσω του 112.

Ένας από τους τέσσερις άνδρες βρέθηκε εγκλωβισμένος μέσα στη σπηλιά κατά την προσπάθειά του να εντοπίσει τον θησαυρό, ενώ ένας συνεργός του παρέμεινε στο σημείο και κάλεσε αστυνομία και ΕΚΑΒ

Οι άλλοι δύο εγκατέλειψαν την περιοχή και αναζητούνται από την αστυνομία, η οποία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό.

Άνδρες της ΕΜΑΚ βρίσκονται στο σημείο προσπαθώντας να απεγκλωβίσουν τον άνδρα, ο οποίος, έχει χάσει τις αισθήσεις του.

