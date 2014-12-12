Ολοκληρώθηκε η παροχή βοήθειας από την Πυροσβεστική σε γυναίκα που τραυματίστηκε στον Όλυμπο.



Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το protothema.gr, πυροσβέστες την μετέφεραν από μονοπάτι κοντά στο Σπηλαίου Αγίου Διονυσίου, στην Παλαιά Μονή του Αγίου Διονυσίου, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Επιχείρησαν 16 πυροσβέστες από τις Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου και Κατερίνης καθώς και από την 2η ΕΜΑΚ.