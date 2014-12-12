Μεγάλη επιχείρηση με στόχο το λαθρεμπόριο σε πρατήρια υγρών καυσίμων πραγματοποιεί το ελληνικό FBI σε όλη την Ελλάδα.



Οι αστυνομικοί κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησαν επιχειρήσεις σε βενζινάδικα και χώρους αποθήκευσης καυσίμων σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Άρτα, Τρίκαλα, Λάρισα, Κατερίνη, Βόλο και Λακωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί έχουν ήδη προχωρήσει σε 15 συλλήψεις.



Οι συλληφθέντες αναμένεται να κατηγορηθούν για λαθρεμπόριο καυσίμων, φοροδιαφυγή και εξαπάτηση οδηγών καθώς έβαζαν στα αυτοκίνητα λιγότερη ποσότητα καυσίμων από αυτή που αναγραφόταν στις αντλίες.



Κατά τις ίδιες πληροφορίες σε αρκετά από τα ελεγχόμενα πρατήρια εντοπίστηκε λογισμικό παρέμβασης στα συστήματα εισροών-εκροών.

kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από protothema.gr)