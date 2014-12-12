Μαζική δηλητηρίαση επτά αδέσποτων σκυλιών, αλλά και κάποιων ιδιόκτητων που ήταν ελεύθερα, σημειώθηκε χθες στην τοπική κοινότητα Δενδρων του Δήμου Τυρνάβου. Αποκαλύφθηκε από κάτοικο του χωριού ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές. Η εξολόθρευση των ζώων έγινε με φόλες οι οποίες ρίχτηκαν από άγνωστο περιμετρικά της παιδικής χαρές όπου παίζουν τα παιδιά.

Τα ζώα περισυλλέγησαν από τις δημοτικές υπηρεσίες και έχει ήδη διαταχθεί νεκροψία για να πιστοποιηθεί και τυπικά η υπόθεση της μαζικής δηλητηρίασης.

Ο δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής δήλωσε για το:

«Καταδικάζουμε απερίφραστα αυτή την απάνθρωπη πράξη. Ήδη ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προέβη σε επίσημη καταγγελία στο Α.Τ. Τυρνάβου και ζητούμε την ταχύτατη και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, την απόδοση ποινικών και διοικητικών ευθυνών και την εφαρμογή όλων των νόμιμων κυρώσεων στους δράστες.»

Ο Δήμος απαιτεί επίσης από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να αναλάβουν την απαραίτητη στήριξη και να ενισχύσουν τις δράσεις πρόληψης και προστασίας των ζώων (έλεγχος, σήμανση/τσιπ, στειρώσεις, ενημέρωση και εποπτεία στις δημοτικές κοινότητες).

Καλούμε κάθε πολίτη που γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφόρηση για το συμβάν να επικοινωνήσει άμεσα με την Αστυνομία και τις υπηρεσίες του Δήμου. Οποιαδήποτε πληροφορία, μπορεί να βοηθήσει για την τιμωρία των υπευθύνων και στην αποτροπή νέων αντίστοιχων πράξεων».

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr