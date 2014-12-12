Με εργασίες σε ακόμη ένα τμήμα της οδού Ανθίμου Γαζή συνεχίζεται το έργο για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας γύρω από σχολικά συγκροτήματα της Λάρισας. Πρόκειται για το τμήμα από την οδό Αθ. Διάκου έως την οδό Κουμουνδούρου, στην αριστερή πλευρά κατά τη φορά των οχημάτων.

Οι εργασίες ανακατασκευής των πεζοδρομίων θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου, ενώ θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθ’ όλο το 24ωρο, ως τις 2 Νοεμβρίου.

Στο πλαίσιο του ίδιου έργου, από την ερχόμενη Δευτέρα θα συνεχιστούν οι εργασίες ανακατασκευής στην οδό Ανθίμου Γαζή (από την οδό Κουμουνδούρου έως την οδό Μανδηλαρά), με στόχο να ολοκληρωθούν έως τις 9 Σεπτεμβρίου, καθώς και στην οδό Ηπείρου (από την οδό Καραθάνου έως την οδό Ανθ. Γαζή).

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο 9 Αυγούστου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης και διαγράμμισης στην οδό Ανθίμου Γαζή, στο τμήμα από την οδό Κύπρου έως την οδό Αθανασίου Διάκου και η οδός παραδόθηκε στην κυκλοφορία.

Οι νέες εργασίες

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιΐας του Δήμου Λαρισαίων, με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό, οι εργασίες ανακατασκευής της οδού Ανθίμου Γαζή θα συνεχιστούν με το στάδιο Α9 που αφορά την ανακατασκευή των πεζοδρομίων της οδού Ανθίμου Γαζή (από την οδό Αθανασίου Διάκου έως την οδό Κουμουνδούρου) στην αριστερή πλευρά κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων.

Για τους λόγους αυτούς θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με ολικό αποκλεισμό της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων στην οδό Ανθ. Γαζή (από την οδό Αθανασίου Διάκου έως την οδό Κουμουνδούρου) στην αριστερή πλευρά κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων, από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου ως την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, καθ’ όλο το 24ωρο.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών στην οδό Ανθίμου Γαζή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σε μία λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,30 μ (τοπική μείωση των λωρίδων κυκλοφορίας από δύο σε μία, λόγω της στένωσης του οδοστρώματος στην αριστερή πλευρά της οδού κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων από την οδό Αθανασίου Διάκου προς την οδό Κουμουνδούρου) και θα γίνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου.

Οι ρυθμίσεις που θα ισχύσουν στην ευρύτερη περιοχή εμφανίζονται στο παρακάτω απόσπασμα:

Το δημοτικό έργο “Βελτίωση της οδικής ασφάλειας γύρω από σχολικά συγκροτήματα στην πόλη της Λάρισας” εντάσσεται στη Δράση “Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο” της Πρόσκλησης “Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών (Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0). Το εν λόγω έργο έχει προϋπολογισμό της τάξης των 2,24 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.