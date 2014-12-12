Ενίσχυση της χρηματοδότησης, η πορεία των έργων που ήδη χρηματοδοτούνται μέσω προγραμμάτων του ΥΠΕΣ, αλλά και ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος με τον Υπουργό Εσωτερικών, κ.Θοδωρή Λιβάνιο, στην Αθήνα.

Ο κ. Μαμάκος ενημέρωσε τον κ. Λιβάνιο για την αναπτυξιακή προσπάθεια της Λάρισας, καθώς και τους κεντρικούς στόχους που αφορούν στην αξιοποίηση τόσο των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, όσο και των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της τοπικής και της κεντρικής διοίκησης, αλλά και τη θετική ανταπόκριση στα αιτήματα για την προώθηση αναπτυξιακών δράσεων και έργων.

Ο νέος χάρτης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και ζητήματα ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού των Δήμων, ιδίως σε κρίσιμους τομείς, όπως καθαριότητα, εκπαίδευση, τεχνικά έργα, ψηφιακή διακυβέρνηση, αποτέλεσαν επίσης μέρος της συζήτησης των κ.κ. Μαμάκου και Λιβάνιου.

Να σημειωθεί ότι η συνάντηση των δύο ανδρών πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της επίσημης επίσκεψης της Υπουργού Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Δημοκρατίας της Σερβίας, κ. Σνεζάνα Πάουνοβιτς, στο Υπουργείο Εσωτερικών, την οποία και υποδέχθηκαν ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θοδωρής Λιβάνιος και η Υφυπουργός κ. Βιβή Χαραλαμπογιάννη, παρουσία του Προέδρου της ΚΕΔΕ, κ. Λάζαρου Κυρίζογλου, του Α’ Αντιπροέδρου, κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλου και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου της Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Θανάση Μαμάκου.