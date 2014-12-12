Έργα συλλογής ομβρίων στον Βρυότοπο Tυρνάβου
Τύρναβος | 10 Αυγ 2025, 18:50
Ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τους κατοίκους του Βρυοτόπου αντιμετωπίζεται από τη Δημοτική Αρχή Τυρνάβου.
Οι εργασίες, που πραγματοποιήθηκαν μέσω της ΔΕΥΑΤ, δίνουν λύση σε προβλήματα συγκέντρωσης λιμνάζοντων υδάτων, τα οποία για χρόνια δημιουργούσαν δυσκολίες στην καθημερινότητα των κατοίκων.
Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει με συνέπεια και σχέδιο την υλοποίηση του τεχνικού της προγράμματος. Μετά τις γιορτές, θα ξεκινήσουν νέες παρεμβάσεις στον Αμπελώνα, με εργασίες αποκατάστασης οδοποιίας, πεζοδρομίων και συλλογής ομβρίων, συμβάλλοντας στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης.
Σε δήλωσή του, ο Αντιδήμαρχος Έργων και Υποδομών κ. Νίκος Αρβανίτης υπογράμμισε:
«Η Δημοτική μας Αρχή, έχοντας σχέδιο και όραμα, συνεχίζει σε όλα τα χωριά και τις πόλεις του Δήμου μας έργα που αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Τα έργα αστικής ανάπλασης, τα έργα υποδομής – έργα ουσίας – υλοποιούνται σταδιακά και βάσει προγραμματισμού, σύμφωνα με τις προγραμματικές μας δηλώσεις. Συνεχίζουμε, με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο και λαϊκές ανάγκες».
