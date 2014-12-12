Ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τους κατοίκους του Βρυοτόπου αντιμετωπίζεται από τη Δημοτική Αρχή Τυρνάβου. Συγκεκριμένα, με συντονισμένες ενέργειες της Αντιδημαρχίας Έργων και Υποδομών, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Βρυοτόπου κ. Μάρκο Κωτούλα, προχώρησαν παρεμβάσεις για την αποκατάσταση ζητημάτων απορροής των ομβρίων υδάτων σε σημεία του αστικούοδικού δικτύου του χωριού.

Οι εργασίες, που πραγματοποιήθηκαν μέσω της ΔΕΥΑΤ, δίνουν λύση σε προβλήματα συγκέντρωσης λιμνάζοντων υδάτων, τα οποία για χρόνια δημιουργούσαν δυσκολίες στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει με συνέπεια και σχέδιο την υλοποίηση του τεχνικού της προγράμματος. Μετά τις γιορτές, θα ξεκινήσουν νέες παρεμβάσεις στον Αμπελώνα, με εργασίες αποκατάστασης οδοποιίας, πεζοδρομίων και συλλογής ομβρίων, συμβάλλοντας στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης.

Σε δήλωσή του, ο Αντιδήμαρχος Έργων και Υποδομών κ. Νίκος Αρβανίτης υπογράμμισε: