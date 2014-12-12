Στο ενδεχόμενο εμπρησμού στρέφονται, σύμφωνα με πληροφορίες του kosmoslarissa.gr, οι έρευνες για την φωτιά σε ΙΧ αυτοκίνητο που πήρε φωτιά ενώ βρίσκόταν παρκαρισμένο σε υπόγειο πάρκινγκ στο οικοδομικό συγκρότημα των πολυκατοικιών της οδού Μητροπολίτου Δωροθέου 1.

Το αυτοκίνητο (φωτογραφία) λαμπάδιασε περίπου στις 3 τα ξημερώματα της Παρασκευής, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής που πρόλαβε τα χειρότερα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίε,ς στην έρευνα που διενεργεί το Ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, έχει εμπλακεί και η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λάρισας εξετάζοντας το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Το όχημα δεν ανήκει σε ένοικο του συγκροτήματος αλλά σε κάτοχο που ενοικίαζε τη θέση στάθμευσης. Από την φωτιά προκλήθηκαν ζημιές σε παρακείμενο όχημα αλλά και στην πολυκατοικία καθώς η κάπνα κατέκλεισε τους διαδρόμους της οικοδομής.

Κ.Τ. kosmoslarissa.gr