Έφοδο στο Κέντρο Τεχνολογίας Gisemi του Δήμου Τρικκαίων, πραγματοποίησε κλιμάκιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) από τη Λάρισα, ερευνώντας την υπόθεση με το σακίδιο δημάρχου που, σύμφωνα με μαρτυρίες, περιείχε 40.000 ευρώ και ξεχάστηκε στην γενική συνέλευση του Φορέα Απορριμμάτων Θεσσαλίας (ΦΟΔΣΑ) – μια αποκάλυψη του trikalaenimerosi.gr.

Η είδηση της εμπλοκής της ΕΑΔ, η οποία δημοσιεύεται σήμερα στο trikalavoice.gr, επιβεβαιώνεται και από τις δικές μας πηγές.

Οι ελεγκτές, κατάσχεσαν βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του κτιρίου, πήραν αντίγραφα σκληρών δίσκων από τα αρχεία υπολογιστών, αλλά και καταθέσεις από τους υπαλλήλους του Δήμου που εργάζονται στο Κέντρο Τεχνολογίας.

Πληροφορίες του trikalaenimerosi.gr αναφέρουν ότι οι άνθρωποι της ΕΑΔ επικοινώνησαν και με τον δήμαρχο Τρικάλων και πρόεδρο της ΠΕΔ Νίκο Σακκά, ο οποίος, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, τους είπε ότι η όποια ενημέρωση έχει ο ίδιος για το θέμα προέρχεται από τους υπαλλήλους του Δήμου.

Πηγές με γνώση αναφέρουν ότι το κλιμάκιο μετέβη και στον Δήμο Καλαμπάκας για να συναντήσει τον δήμαρχο Λευτέρη Αβραμόπουλο, ο οποίος παραδέχτηκε (αργότερα σε συνεντεύξεις του) ότι ξέχασε το σακίδιό του στην αίθουσα της συνέλευσης του ΦΟΔΣΑ, αλλά αυτό περιείχε μόνο 1.500 ευρώ. Η συνάντηση των ελεγκτών με τον δήμαρχο είναι άγνωστο αν πραγματοποιήθηκε – και πότε-, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Αβραμόπουλος απουσίαζε.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αντικατέστησε, ως ανεξάρτητη αρχή, τους παλιούς «ράμπο του δημοσίου». Ιδρύθηκε το 2019 με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Συγχωνεύει δε τις αρμοδιότητες πέντε προηγούμενων ελεγκτικών φορέων (όπως το Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματα Επιθεωρητών κ.λπ.) αλλά και της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς.



Κώστας Τόλης trikalaenimerosi.gr