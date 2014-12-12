Σε εξέλιξη βρίσκεται προκαταρκτική εξέταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που διερευνά, προφανώς μετά από καταγγελία, την τυχόν τέλεση του αδικήματος της απάτης με αφορμή της συμβάσεις έργων σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της χώρας για την "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Δικτύων Υδρευσης", συμβάσεις συγχρηματοδοτούμενες από το Ταμείο Συνοχής, από κοινοτικούς δηλαδή πόρους ΕΣΠΑ που βρίσκονται στο στόχαστρο των ελέγχων των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων.

Πρόκειται για συμβάσεις που υπογράφηκαν το 2023 και ήταν ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκειμένου Δημοτικές Επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν μετρητές νέας γενιάς (αντικατάσταση αναλογικών "ρολογιών" με ψηφιακά υδρόμετρα) σε εκσυγχρονισμένα δίκτυα για να προκύψουν οφέλη στην αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως διαρροές κ.α.

Στο πλαίσιο της έρευνας η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξετάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις συμβάσεις σε ισάριθμες ΔΕΥΑ του νομού (Λάρισας, Ελασσόνας, Κιλελέρ) για τις οποίες πρέπει να διευκρινιστεί πως δεν έχει γίνει καμία καταγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας.

Οι τοπικές ΔΕΥΑ δηλώνουν άγνοια αλλά και έκπληξη για την εισαγγελική έρευνα.

Από τη ΔΕΥΑ Λάρισας υπογραμμίζουν πως η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΥΜΕΠΕΡΑΑ έλεγξε την πρόταση, ακολούθησε διεθνής διαγωνισμός, το Ελεγκτικό συνέδριο έκανε τον προσυμβατικό έλεγχο και με σύμφωνη γνώμη του Ελεγκτικού υπογράφηκαν οι συμβάσεις.

Λ.Ε. kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)