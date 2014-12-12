Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη σύμβαση 635 που αφορά τους περίφημους στρωτήρες αναμένεται να βρεθεί η διοίκηση του ΟΣΕ.

Πρόκειται για μία σύμβαση του 2013 ύψους 370 εκατ. ευρώ, που αρχικά είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον της Εισαγγελίας της Λαμίας, καθώς πάνω από 10.000 στρωτήρες γραμμών ήταν εκτός προδιαγραφών (ελαττωματικοί ως προς την κατασκευή). Ανάδοχοι ήταν οι τρεις μεγάλες τεχνικές εταιρείες της χώρας (ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ, Άκτωρ), αλλά οι συγκεκριμένοι στρωτήρες είχαν κατασκευαστεί από θυγατρική του ομίλου ΤΕΡΝΑ.

Οι πρώτοι ρηγματωμένοι στρωτήρες εντοπίστηκαν το 2019, ενώ το 2021, μελέτη του Πολυτεχνείου της Θεσσαλονίκης, η οποία δημοσιεύτηκε από το Reporters United, έδειξε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των στρωτήρων που εξετάστηκαν δεν κάλυπταν τα πρότυπα ασφαλείας. Τα αποτελέσματα της μελέτης αποσιωπήθηκαν.

Τα 106 χιλιόμετρα από την Τιθορέα, στη ρίζα του Παρνασσού, ως τον Δομοκό, λίγο μετά τη Λαμία, είναι το πιο σύγχρονο κομμάτι του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου. Κι όμως, στο τμήμα αυτό περισσότεροι από 10.000 στρωτήρες (τραβέρσες από προεντεταμένο σκυρόδεμα πάνω στις οποίες πατούν οι σιδηροτροχιές) έχουν υποστεί ρωγμές, σύμφωνα με επιστολή της κοινοπραξίας ΑΚΤΩΡ – ΑΒΑΞ – ΤΕΡΝΑ προς την ΕΡΓΟΣΕ.

Στη συνέχεια πριν από μερικούς μήνες επισκέφθηκε τα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ κλιμάκιο του οργανισμού για την καταπολέμηση απάτης της ΕΕ. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, στέλεχος της ΕΡΓΟΣΕ αρνήθηκε να δώσει το κινητό του τηλέφωνο για να ερευνηθεί. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κ.Τ. kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες από Reporters United - Τάσο Τέλογλου)

*φωτο αρχείου