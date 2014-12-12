Το Βρετανικό Συμβούλιο Στοιχημάτων και Τυχερών Παιχνιδιών (BGC) παρουσίασε τα αποτελέσματα της μελέτης της PwC σχετικά με τον αντίκτυπο της φορολογικής πολιτικής στα τυχερά παιχνίδια στην Ευρώπη. Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι οι υπερβολικά υψηλοί φόροι αποδυναμώνουν την νόμιμη αγορά και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη του παράνομου τομέα των τυχερών παιχνιδιών.

Υψηλοί φόροι – μεγαλύτερος κίνδυνος ανάπτυξης του σκιώδους τομέα

Οι αναλυτές της PwC μελέτησαν τις αγορές των τυχερών παιχνιδιών σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Στην Γαλλία, την Σουηδία και την Ολλανδία, όπου ισχύουν οι αυστηροί κανόνες και οι υψηλοί φόροι, η μαύρη αγορά καταλαμβάνει ένα σημαντικό μέρος:

57% στην Γαλλία;

35% στην Σουηδία;

37% στην Ολλανδία.

Αντιθέτως, στην Ισπανία και τη Δανία, όπου οι φορολογικοί συντελεστές είναι χαμηλότεροι, ο σκιώδης τομέας ανέρχεται μόλις σε περίπου 11%. Παράλληλα, στη Μεγάλη Βρετανία το ποσοστό των υπεράκτιων παρόχων αυξήθηκε επίσης – από 3,3% το 2021 σε 5% σήμερα. Η PwC υπολόγισε ότι αυτό μεταφράζεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες στερλίνες που δεν εισέρχονται στον κρατικό προϋπολογισμό και δεν υπόκεινται σε έλεγχο. Η τάση αυτή επηρεάζει άμεσα και την κατηγορία casino 18+, καθώς μέρος των νεαρών παικτών στρέφεται σε παράνομους ιστότοπους χωρίς εγγυήσεις ασφάλειας και διαφάνειας.

Περισσότεροι φόροι δεν σημαίνουν πάντα περισσότερα χρήματα

Οι ειδικοί της PwC αμφισβητούν την άποψη ότι η αύξηση των φόρων αυξάνει αυτόματα τα έσοδα του κράτους. Σύμφωνα με τις έρευνές τους, από το 2019 έως το 2024, οι χώρες με τους φόρους χαμηλότερους από 25% παρουσίασαν την μεγαλύτερη αύξηση των φορολογικών εσόδων από εκείνες που έθεσαν τους υψηλούς συντελεστές.

Ο λόγος είναι απλός: στις χώρες με την υπερβολική φορολογία, οι πάροχοι μειώνουν το μάρκετινγκ και τα μπόνους. Έτσι, η νόμιμη αγορά γίνεται λιγότερο ελκυστική. Ως αποτέλεσμα, οι παίκτες μεταβαίνουν στους παράνομους ιστότοπους.

Προειδοποίηση από την BGC

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της BGC, Grainne Hurst, τόνισε ότι η βρετανική αγορά των τυχερών παιχνιδιών παραμένει σήμερα μία από τις πιο αξιόπιστες στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, προειδοποίησε ότι η απότομη αύξηση των φόρων μπορεί να διαταράξει αυτή την ισορροπία.

Εάν οι αρμόδιες αρχές επιλέξουν μια υπερβολικά αυστηρή προσέγγιση, η χώρα κινδυνεύει να επαναλάβει την εμπειρία της Γαλλίας ή της Σουηδίας, όπου η μαύρη αγορά εκτοπίζει τους νόμιμους παρόχους και δεν αποφέρει τους φόρους στον προϋπολογισμό. Το φαινόμενο αυτό έχει ήδη παρατηρηθεί και στον τομέα των xena casino, όπου η υπερβολική πίεση οδηγεί πολλούς παίκτες σε παράνομους ιστότοπους. Η Hurst τόνισε ότι μια σταθερή πολιτική και μια μέτρια φορολογία μακροπρόθεσμα θα καταστήσουν την αγορά ασφαλή και ανταγωνιστική.