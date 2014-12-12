Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει από σήμερα, Πέμπτη (21.08.25), φτάνοντας έως τους 37 βαθμούς Κελσίου, αύριο θα είναι η δυσκολότερη ημέρα, με το θερμόμετρο να παίρνει «φωτιά», ενώ ο υδράργυρος αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά από την Κυριακή.
"Έρχεται" καύσωνας εξπρές την Παρασκευή
Ειδήσεις | 21 Αυγ 2025, 09:53
Αντιμέτωπη με ένα μίνι «κύμα» καύσωνα που θα έχει διάρκεια εξπρές, αναμένεται να βρεθεί η χώρα τα επόμενα 24ωρα.
Χαρακτηριστικό του καιρού η σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας, ακόμη και πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές της χώρας, μεταξύ άλλων και στην Αττική.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.