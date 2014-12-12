Σε αναμονή είναι η κυβέρνηση, όχι μόνο για το συλλαλητήριο της 11ης Νοεμβρίου (αρχικά έξω από το υπουργείο, έπειτα στον ΟΠΕΚΕΠΕ) στο φόντο προειδοποιήσεων για μπλόκα διαρκείας ανά την επικράτεια, αλλά και για μια νέα δικογραφία, που φέρεται ότι είναι στα σκαριά.

Όπως σημειώνει η Ελένη Ευαγγελοδήμου στα ΝΕΑ, τα τηλέφωνα έχουν πάει φωτιά δεδομένης της έντονης φημολογίας (και ονοματολογίας), με στελέχη που εκλέγονται σε αγροτικές περιοχές να προσπαθούν να μάθουν το εάν και κυρίως το πώς αναφέρονται. Πάντως, πρόσωπα που φέρεται ότι περιλαμβάνονται σε νέα δικογραφία, ανάμεσά τους, σύμφωνα με τη φημολογία, ο Τσιάρας και ο Κώστας Σκρέκας, δεν φαίνεται να έχουν οποιαδήποτε γνώση.

Η κυβέρνηση, γνωρίζοντας ότι εξελίσσεται η αξιολόγηση στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επιμένει σε τριπλή «γραμμή»: αφενός σε καθησυχαστικά μηνύματα για τις εκκρεμείς πληρωμές, αφετέρου σε σινιάλα αποφασιστικότητας ότι θα «λυθούν προβλήματα του παρελθόντος».

Ο Πρωθυπουργός ανέφερε στον ευρωπαίο επίτροπο Κρίστοφ Χάνσεν, που βρέθηκε για ένα 48ωρο στην Αθήνα, ότι αναλαμβάνει «πλήρως την ευθύνη για την τακτοποίηση των εσωτερικών μας υποθέσεων» και ο επίτροπος επεσήμανε ως προς την ΚΑΠ και την πρόταση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο ότι «υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμοι πόροι» ώστε να πηγαίνουν «στους πραγματικούς αγρότες».

