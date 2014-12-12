Παρά την εμφανή αποτυχία του προγράμματος «Σπίτι μου 2», η κυβέρνηση δεν δείχνει διατεθειμένη να κάνει πίσω στα σχέδια για ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής και ήδη δρομολογεί την επόμενη φάση, το «Σπίτι μου 3».

Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να περιλαμβάνει χαλαρότερα κριτήρια σχετικά με την παλαιότητα των κατοικιών, σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις που παρατηρήθηκαν μέχρι σήμερα. Παράλληλα, εξετάζεται η επέκταση των εισοδηματικών ορίων για τους επιλέξιμους δανειολήπτες, διατηρώντας ωστόσο ως κύριο στόχο τα νέα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης.

Το «Σπίτι μου ΙΙ» ξεκίνησε με ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες, καταγράφοντας εκρηκτική ζήτηση για στεγαστικά δάνεια το πρώτο τρίμηνο του 2025. Ωστόσο, η δυναμική αυτή φαίνεται να έχει υποχωρήσει σημαντικά.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα του προγράμματος αφορά την εκτόξευση των τιμών στις επιλέξιμες κατοικίες. Σε πολλές περιπτώσεις, η εκτίμηση της τράπεζας για την αξία του ακινήτου υπολείπεται σημαντικά της συμφωνηθείσας τιμής μεταξύ πωλητή και αγοραστή, αναγκάζοντας τους δανειολήπτες να καλύψουν από την τσέπη τους τη διαφορά.

Το φαινόμενο αυτό καθιστά συχνά ασύμφορη ή και αδύνατη την αξιοποίηση των δανείων του «Σπίτι μου 2», οδηγώντας σε στασιμότητα και ενισχύοντας την ανάγκη για μια πιο ευέλικτη και λειτουργική νέα φάση του προγράμματος.

Από τον συνολικό προϋπολογισμό των 2 δισ. ευρώ, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει εγκρίνει έως τις 31 Ιουλίου μόλις 9.151 δάνεια, συνολικής αξίας 1,1 δισ. ευρώ, αφήνοντας σχεδόν το μισό πρόγραμμα αναξιοποίητο. Ακόμη πιο αποθαρρυντική είναι η εικόνα στις εκταμιεύσεις, καθώς έχουν προχωρήσει μόνο 2.561 δάνεια, ύψους 277,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου το 14% του συνόλου.

Παρά τις 30.421 προεγκρίσεις από τις τράπεζες για αγορές συνολικής αξίας 3,7 δισ. ευρώ, στην πράξη η πλειονότητα των ενδιαφερόμενων δεν έχει καταφέρει να βρει κατάλληλο ακίνητο.

Θανάσης Κουκάκης (dnews.gr)