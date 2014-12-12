Το 5ο Φεστιβάλ AnimACEd έρχεται στη Λάρισα από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 16 Νοεμβρίου 2025, από την καλλιτεχνική ομάδα Πασπαρτού σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, με ποικίλες δράσεις animation, τέχνης, πολιτισμού και εκπαίδευσης.

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί σε πολλαπλούς πολιτιστικούς χώρους όπως το Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο, ο Μύλος του Παππά, ο Λωτός, κ.ά, και κατά τη διάρκειά του θα υλοποιηθούν δράσεις για όλες τις ηλικίες και όλα τα μορφωτικά επίπεδα.

Εργαστήρια animation, υποκριτικής, χορού, διαδραστικά παιχνίδια για παιδιά, θεατρικές παραστάσεις, σεμινάρια ψυχολογίας σε σύνδεση με την τέχνη, προβολές ταινιών animation και ντοκιμαντέρ, masterclass υποκριτικής – αυτοσχεδιασμού, εργαστήρια δημιουργικής γραφής (ενηλίκων και παιδιών) κ.α.

Το Φεστιβάλ αποτελεί ένα πολύπλευρο μωσαϊκό δράσεων τέχνης και πολιτισμού με βασικό στόχο την εκπαίδευση και ψυχαγωγία του κοινού.

Στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ μπορούν να συμμετέχουν, καλλιτέχνες, παιδιά, μαθητές, εκπαιδευτικοί, φοιτητές και ενεργοί πολίτες με δημιουργικές ανησυχίες.

Το πλήρες πρόγραμμα των δράσεων θα ανακοινωθεί σύντομα στο: https://paspartouproductions.gr/5ο-animaced-festival/