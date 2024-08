Το LA Comics Festival, για 6η συνεχόμενη χρονιά, έρχεται στην πρωτεύουσα του Κάμπου, από το Σύλλογο Κόμικς και Τεχνών ΕΤουΚου σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων από τις 6 έως και τις 8 Σεπτεμβρίου, στον χώρο του Μύλου του Παππά.

Με την παρουσία 130 καλλιτεχνών στο Artist Alley, δωρεάν μουσικά lives & raps, graffiti στον προαύλιο χώρο του κτηρίου αλλά και έξω απ’ αυτό, ομιλίες / εργαστήρια / παρουσιάσεις, stand up comedy, animations και πολλά πολλά ακόμα.

To Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί δωρεάν συναυλία ETK RAPS VOL3, με την συμμετοχή του Anser μαζί με Eversor, Andri J, 1x1 και Joz.

Επίσημος καλεσμένος του Φεστιβάλ θα είναι ο Santiago Oliveros γνωστός και ως Sako Asko, Κολομβιανός καλλιτέχνης και εικονογράφος. Η ακαδημαϊκή του κατάρτιση και το πάθος του για το σχέδιο, έχουν γίνει η βάση για μια μοναδική και συγκεκριμένη εικονογραφική γλώσσα, δημιουργώντας έναν μικρό κόσμο από ανέκδοτες χρονογραφίες και αινιγματικούς μύθους.

Την εβδομάδα πριν την διεξαγωγή του LACF6, θα γίνει ένα prefestival mural, από τον Sako Asko, έξω από τον Μύλο του Παππά, επί της οδού Γεωργιάδου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Παρασκευή 06 Σεπτεμβρίου

18:00 – 22:00 Artist Alley / Καλωσόρισμα Μουσαφιραίων 18:00 – 22:00 Silkscreen Welcome / RZR DSGND 18:00 – 22:00 Game Spot / Morna / Εταιρία: Loom Interactive 18:00 – 20:00 Παιδικές Προβολές Animation / TAFestival 18:00 – 20:00 Ομιλία / Αντιδημάρχος Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων Θ. Ρετσιάνης και Παρουσίαση του Mural από τον Eπίσημο Kαλεσμένο Sako Asko 19:00 – 21:00 Drink (Beer/Soda/Water) & Draw / Νίκος Κουτσιόπουλος 21:00 – 23:00 Live / Eleonora Luca

Σάββατο 07 Σεπτεμβρίου

10:00 – 22:00 Artist Alley 10:00 – 21:00 Game Spot / Επιτραπέζια με τη Λέσχη Επιτραπέζιων Game-A-Lot (Βόλος) 10:00 – 22:00 Game Spot / Morna / Εταιρία: Loom Interactive 10:00 – 21:00 Βαψιματικές στον αύλειο χώρο, καθώς και πέριξ του Μύλου του Παππά (Grafitti: Sako Asko, Bogs, Ρεζώ, Serman, Nor (Krewns) / Wall Painting: Νικολής) / Συντονισμός ΕΤουΚρου 11:00 – 13:00 Παιδικές Προβολές Animation / TAFestival 11:00 – 13:00 Παρουσίαση / “Σκουριές : Μια Εθνογραφική Ιστορία – Κόμικς Εξορυκτικών Υποδομών στη Βόρεια Ελλάδα.” (Εκδόσεις του Κάμπου) / Λεωνίδας Οικονομάκης, Αποστόλης Ιωάννου, Μέλανδρος Γκανάς / Συντονισμός: Γιάννης Ιατρού 13:00 – 16:00 Sketch Event / “Στιγμιότυπα σε Μολύβι” / Εισηγήτρια: Δρ. Kristina Gedgaudaitė – Σκιτσογράφοι: Κλήμης Κεραμιτσόπουλος, Σταύρος Κιουτσιούκης, Αποστόλης Κεντρόπουλος 13:00 – 15:00 Ομιλία / “Πλάθοντας Συλλογικά Ουτοπίες” – Εικονογραφημένες Ιστορίες από το Χτίσιμο μιας Άλλης Οικονομίας / Συντονισμός: Γιώργος Μελισσουργός / Ομιλητές: Sow Segrine, Αναστασία Χαμαλίδου, Άλεξ Παζαΐτης, Γιώργος Μπέλλης 13:00 – 15:00 Εργαστήριο (Ηλικία 12+) / “Αλχημεία 1.0” – Μεταξοτυπία για Αρχαρίους / Εισηγητής: Σωτήρης Παπαευθυμίου 15:00 – 17:00 Ομιλία / “Πρέπει και Μπορώ!“ – H Ζωή και το Έργο του Μεγάλου Akira Toriyama / Εισηγητής: Γιάννης Ιατρού 16:00 – 18:00 Εργαστήριο (Ηλικία 12+) / Origami / Νίκος Ράπτης

17:00 – 19:00 Εργαστήριο – Ομιλία / Paste Up / “Gluemade 99%” / Pro Heroes 015 / Συντονισμός: Γιάννης Ιατρού 18:00 – 20:00 Παιδικό Εργαστηρίο / Παίζοντας με Doodles / Νίκος Κουτσόπουλος 19:00 – 23:00 ΕτΚ Raps Live vol.3 / Anser vs Eversor, Andri J, 1X1, Joz

Κυριακή 08 Σεπτεμβρίου

10:00 – 22:00 Artist Alley 10:00 – 22:00 Game Spot / Επιτραπέζια με την Λέσχη Επιτραπέζιων Game-A-Lot (Βόλος) 10:00 – 22:00 Game Spot / Morna / Εταιρία: Loom Interactive 10:00 – 22:00 Βαψιματικές στον Αύλειο Χώρο, καθώς και πέριξ του Μύλου του Παππά (Grafitti: Sako Asko, Bogs, Ρεζώ, Serman, Nor (Krewns) / Wall Painting: Νικολής ) / Συντονισμός ΕΤουΚρου 11:00 – 13:00 Ομιλία – Παρουσίαση / “Η Φωνή του Δράκου” / Αποστόλης Ιωάννου / Συντονισμός: Γιάννης Ιατρού 11:00 – 13:00 Παιδικές Προβολές Animation / TAFestival 13:00 – 15:00 Εργαστήριο (Ηλικία 12+) / Doodles για Eφήβους / Νίκος Κουτσόπουλος 13:00 – 15:00 Ομιλία – Παρουσίαση / Project “Σεισμοπλημμύρα” / Φορέας Υλοποίησης: Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Καρδίτσας (ΕΟΔ Καρδίτσας) 15:00 – 17:00 Εργαστήριο / Ζωντανά Οπτικά – Live Visuals – Δημιουργία Συνθετικών Εικόνων σε Πραγματικό Χρόνο / Εισηγητής: Θωμάς Βαλιανάτος 15:00 – 17:00 Παιδικές Προβολές Animation / TAFestival 17:00 – 19:00 Παιδικό Εργαστήριο Κόμικς / Ιστορίες από τον Μύλο του Παππά / Μαρία Κισκίνη, Θεοδώρα Νότα, Αντώνης Γκαγκάρας 18:00 – 20:00 Εργαστήριο – Ομιλία / Sako Asko – Σχέδιο Για Όλους / Συντονισμός: Γιάννης Ιατρού / Μετάφραση: Αλεξία Παπαγεωργίου 19:00 – 21:00 Παρουσίαση / Κόμικς “Μελίανδρος και Ντέπυ” / Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Apis Era σε Συνεργασία με το Project ΙππόΚαμπος / Ιωάννης Σενκό 20:00 – 21:00 Stand Up Comedy / Μάνος Παπαδάκης 21:00 – 23:00 Closing Party / Dj Set by Astos

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Επίσημη Έκθεση / DA L.A. Ήλιος / Συλλογική / Project ΙππόΚαμπος Έκθεση / Sako Asko – Παράθυρα / Ατομική / Project ΙππόΚαμπος σε συνεργασία με Σύλλογο Κόμικς και Τεχνών ΕΤουΚου Έκθεση / Πρωτότυπες Σελίδες “ΣΚΟΥΡΙΕΣ” / Αποστόλης “Κότσιφας” Ιωάννου Έκθεση / Hugo Pratt: Η Κληρονομιά, το Έργο, η Βιογραφία / Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, σε Συνεργασία με: CONG-Hugo Pratt Art Properties, Comicdom CON Athens, Εκδόσεις Μικρός Ήρως

**Η είσοδος στους χώρους του festival και η συμμετοχή σε ομιλίες, εργαστήρια, προβολές, lives και διάφορα άλλα events είναι ελεύθερη για το κοινό.

Διοργάνωση: Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων, Project ΙππόΚαμπος, Σύλλογος Κόμικς και Τεχνών “ΕτουΚου”.

Υποστηρικτές της διοργάνωσης:

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Μέγας Χορηγός: ETEM powered by COSMOS.

Χορηγοί: Barbagiannis, Smile, Βογιατζόγλου.

Συνεργάτες: Artplus Studios, EτΚ, TAF, Game-A-Lot, Artifact, Instituto Italiano Di Cultura, Apis Era, Φραγκόκοτα, Premium Painting Alexandros, Ε.Ο.Δ.Υ.Α., Ντούλας Sound, Digramma Digital Stores, Big Cookie.