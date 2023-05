Για πρώτη φορά το skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα συνδυάζει την Εργασία, την Εκπαίδευση, την Επιχειρηματικότητα, τις Ερασιτεχνικές Ασχολίες και τον Εθελοντισμό σε μία εκδήλωση, το Skywalker Plus Your Fe5tival.

Το Skywalker Plus Your Fe5tival, που τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Μαΐου από τις 11:00 έως τις 20:00 στο Fashion City Outlet, 4o χλμ. Λ. Κωνσταντίνου Καραμανλή, Λάρισα.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε άτομα που αναζητούν τον επόμενο εργοδότη τους, θέλουν να γνωρίσουν και να ενημερωθούν για εκπαιδευτικά προγράμματα, επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, είναι δραστήρια και ψάχνουν νέες ασχολίες για τον ελεύθερο χρόνο τους, επιθυμούν να γνωρίσουν τους κοινωνικά ευαισθητοποιημένους φορείς της περιοχής τους ή ενδιαφέρονται να αποκτήσουν νέες γνώσεις μέσω της παρακολούθησης διαδραστικών workshops.

Οι πέντε βασικοί τομείς της κοινωνικής ζωής, η Εργασία, η Εκπαίδευση, η Επιχειρηματικότητα, οι Ερασιτεχνικές Ασχολίες και ο Εθελοντισμός, συνδέονται αρμονικά στον εκθεσιακό χώρο του Skywalker Plus Your Fe5tival:

Τομέας Εργασία με εταιρίες που βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης προσωπικού και επιθυμούν να διεξαγάγουν συνεντεύξεις

Τομέας Εκπαίδευση με φορείς που θα παρουσιάσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις δράσεις τους

Τομέας Επιχειρηματικότητα με καινοτόμες start-ups που θα πληροφορήσουν, θα δικτυωθούν, θα αλληλοεπιδράσουν και θα αποτελέσουν εφαλτήριο για μια καινοτόμα επιχειρηματική δραστηριότητα στην τοπική κοινωνία

Τομέας Ερασιτεχνικές Ασχολίες με φορείς και επιχειρήσεις ερασιτεχνικών ασχολιών ελεύθερου χρόνου (χόμπι) που θα ενημερώσουν για τις δράσεις τους

Τομέας Εθελοντισμός με οργανώσεις και φορείς εθελοντικού χαρακτήρα που θα αναδείξουν τη σημασία της παραγωγής κοινωνικών αγαθών στην τοπική κοινότητα

Παράλληλα, σε διάφορα σημεία του Fashion City Outlet θα πραγματοποιούνται διαδραστικά workshops που άπτονται του κάθε τομέα.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα και αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να επισκεφθείτε το https://plus.skywalker.gr

Επιπλέον, μπορείτε να δηλώσετε δωρεάν συμμετοχή στο Facebook Event: Skywalker Plus Your Fe5tival!

Η διοργάνωση του φεστιβάλ πραγματοποιείται με την πολύτιμη συμβολή των:

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ, επικοινωνήστε:

Μαίρη Κατσαπρίνη, Marketing Director, skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα, 210 9730280 (εσωτ. 219), mkatsaprini@skywalker.gr