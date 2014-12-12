Σε δέκα χρόνια θα αξιολογηθούν οι 140.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα δημόσια σχολεία της χώρας, σημειώνει η Καθημερινή στο σχετικό ρεπορτά του Απόστολου Λακασά. Αυτό προκύπτει από τις εκτιμήσεις του υπουργείου Παιδείας, αλλά και της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ).

Ενδεικτικό, αναφέρει η εφημερίδα, είναι ότι ο νόμος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ψηφίστηκε το 2021, αλλά έως τώρα πολύ λίγοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί έχουν αξιολογηθεί, κι αυτό για ειδικούς λόγους. Λόγω των αργών διαδικασιών και των ελλείψεων αξιολογητών, έχουν ολοκληρωθεί οι αξιολογήσεις 30.000 νεοδιορισθέντων, καθώς είναι όρος για να μονιμοποιηθούν. Για τον λόγο αυτό η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σχεδιάζει να καταθέσει μέσα στο φθινόπωρο νομοσχέδιο που επισπεύδει τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Το «πάγωμα» των διορισμών λόγω της δημοσιονομικής κρίσης και η επανέναρξή τους τα τελευταία χρόνια –και με μεγάλους αριθμούς ώστε να καλυφθούν οι προηγούμενοι μηδενικοί διορισμοί– «φράκαραν» τη διαδικασία. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές του υπουργείου Παιδείας, έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και των 30.000 νεοδιορισμένων. Αλλά δεν είναι μόνον αυτός ο λόγος της καθυστέρησης, η οποία αποδίδεται και στην έλλειψη του απαραίτητου αριθμού συμβούλων εκπαίδευσης (έχουν την αρμοδιότητα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών των δημοσίων σχολείων) και άρα στον μεγάλο φόρτο που επωμίστηκαν οι υπάρχοντες, καθώς και στη μεγάλη γραφειοκρατία της διαδικασίας. Την τελευταία διετία περίπου 750 σύμβουλοι εκπαίδευσης, που έχουν επωμιστεί την αξιολόγηση των 30.000 νεοδιορισθέντων, έτρεχαν και δεν έφταναν.

Το υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει τις εξής αλλαγές στον νόμο 4823/2021, ώστε η διαδικασία να γίνει περισσότερο ευέλικτη, γρήγορη και αποτελεσματική: – Σύνδεση δύο πεδίων αξιολόγησης των εκπαιδευτικών: του πεδίου 1 (αξιολογείται το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο του εκπαιδευτικού, στο πλαίσιο της γενικής και ειδικής διδακτικής του γνωστικού του αντικειμένου) και του πεδίου 2 (το παιδαγωγικό κλίμα και η διαχείριση της τάξης). – Η αξιολόγηση θα γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια αντί για δύο. – Η επικοινωνία του συμβούλου με τον υπό αξιολόγηση εκπαιδευτικό θα γίνεται διαδικτυακά, ενώ διά ζώσης μόνο η αξιολόγηση της διδασκαλίας στην τάξη. – Οι αξιολογούμενοι εκπαιδευτικοί θα αναρτούν την έκθεση αυτοαξιολόγησής τους στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή μια φορά για όλες τις αξιολογήσεις και όχι κάθε φορά πριν αξιολογηθούν.

Παράλληλα, θα αυξηθεί ο αριθμός των 750 συμβούλων εκπαίδευσης, που είναι αρμόδιοι, μαζί με τον διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας, για την αξιολόγηση.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η κ. Ζαχαράκη θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο στις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες μετά την έναρξη του σχολικού έτους, ώστε να καταθέσουν τις προτάσεις τους πριν αυτό οδεύσει στη Βουλή προς ψήφιση.

