Την τιμητική του έχει το κάστανο το Σαββατοκύριακο 25 και 26 Οκτωβρίου στην Καρύτσα του Δήμου Αγιάς, όπου διοργανώνεται η παραδοσιακή γιορτή με την οποία οι κάτοικοι και οι επισκέπτες τιμούν τον καρπό της σημαντικότερης καλλιέργειας της περιοχής.

Οι πλούσιες εκδηλώσεις διοργανώνονται από το Δήμο Αγιάς και την Τοπική Κοινότητα Καρύτσας, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Πολιτιστικού Φυσιολατρικού Συλλόγου Καρύτσας «Καλυψώ» και του Αγροτικού Συνεταιρισμού της Καρύτσας.

Θυμίζουμε πως αυτή την Κυριακή 19 Οκτωβρίου διοργανώνεται η Γιορτή Κάστανου της Σκήτης, από τον Περιβαλλοντικό – Μορφωτικό Σύλλογο Σκήτης σε συνεργασία με το Δήμο Αγιάς, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Τοπική Κοινότητα Σκήτης, ενώ θα ακολουθήσει και τρίτη γιορτή στη Μελιβοία, το διήμερο 1 και 2 Νοεμβρίου με πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες

Πρόγραμμα Γιορτής Καρύτσας

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

7:00μμ Αρτοκλασία - Εγκαίνια "Εκθεσης - Χαιρετισμοί

8:30μμ Παρουσίαση παραδοσιακών χορών

Στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Καρύτσας θα λειτουργεί έκθεση με Θέμα το κάστανο.

Ακολουθεί γλέντι με συνοδεία λαικοδημοτικής ορχήστρας

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Εκκλησιασμός

9:Ο0πμ Πεζοπορία στο φαράγγι της Καλυψώς, σημείο συνάντησηςτο καφέ "Προφίλ" στην έξοδο Καρύτσας - Κόκκινου Νερού

11:Ο0πμ Ομιλία με θέμα "Η καστανοκαλλιέργεια στην εποχή της κλιματικής κρίσης" από τον Δρ. Αλέξανδρο Παπαχατζή, Καθηγητή Δενδροκομίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - Πρόεδρο Τμήματος Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας Δ/ντη Εργ. & Δενδροκηπευτικών & Εδαφικών πόρων, HORTLAB

12:00μμ Δράσεις για παιδιά από το εργαστήρι Δημιουργική Πόρτα

1:00μμ Μπουφές γευσιγνωσίας.

Ακολουθεί γλέντι με συνοδεία λαϊκορεμπέτικης ορχήστρας

Κατά το διήμερο των εκδηλώσεων Θα διατεθούν δωρεάν ψητά κάστανα στους επισκέπτες. Επίσης, στον στεγασμένο χώρο των εκδηλώσεων,

Θα υπάρχουν εκθέτες με τοπικά προϊόντα και χειροποίητες δημιουργίες του Νομού Λάρισας