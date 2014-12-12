Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας με επιστολή του προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Γιώργο Φλωρίδη, εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για το γεγονός ότι η αίθουσα που διατέθηκε για τη φιλοξενία των δημοσιογράφων, οι οποίοι θα καλύψουν τη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, έχει εμβαδόν μόλις 17 τετραγωνικών μέτρων!

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 253/2025 πράξη της Διευθύνουσας του Εφετείου Λάρισας, Προέδρου Εφετών, καθορίστηκε ο χώρος όπου θα πραγματοποιηθεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, η οποία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας (Α΄ Βαθμού).

Η δίκη θα διεξαχθεί στην αίθουσα διαλέξεων του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» (πρώην Τ.Ε.Ι. Λάρισας). Η αίθουσα έχει επιφάνεια 283,75 τ.μ. και εκεί θα τοποθετηθεί η έδρα του Δικαστηρίου, τα έδρανα των δικηγόρων, καθώς και οι θέσεις των κατηγορουμένων και των λοιπών παραγόντων της δίκης.

Επιπλέον, ορίστηκαν δύο βοηθητικοί χώροι που θα λειτουργήσουν ως επιπρόσθετες αίθουσες ακροατηρίου:

Ο κύριος χώρος υποδοχής του Συνεδριακού Κέντρου (δεξιά της εισόδου), επιφάνειας 109,57 τ.μ. , όπου θα τοποθετηθούν καθίσματα και οθόνες για παρακολούθηση της διαδικασίας.

, όπου θα τοποθετηθούν καθίσματα και οθόνες για παρακολούθηση της διαδικασίας. Ο χώρος φουαγιέ του Συνεδριακού Κέντρου, επιφάνειας 82,58 τ.μ., όπου επίσης θα εγκατασταθούν καθίσματα και οθόνες για το κοινό.

Σύμφωνα με την κάτοψη του ισογείου την οποία επισυνάπτει το Δ.Σ της ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε και ήδη έχει αναρτηθεί επίσημα στο διαδίκτυο, διαπιστώνεται ότι η αίθουσα που έχει προβλεφθεί για τους δημοσιογράφους είναι μόλις 17 τ.μ.

Όπως τονίζεται στην επιστολή του Δ.Σ. «πρόκειται για έναν απολύτως ανεπαρκή χώρο, αδύνατο να εξυπηρετήσει τους δεκάδες εκπροσώπους των ΜΜΕ από ολόκληρη τη χώρα και το εξωτερικό, που καλούνται να καλύψουν δημοσιογραφικά μια δίκη με τεράστιο κοινωνικό και πολιτικό ενδιαφέρον.

Η επιλογή μιας τόσο μικρής αίθουσας δεν ανταποκρίνεται στις στοιχειώδεις ανάγκες του Τύπου, δημιουργεί συνθήκες αποκλεισμού, ανισότητας και λειτουργικής αδυναμίας ενημέρωσης και τελικά πλήττει τη διαφάνεια και το δικαίωμα του πολίτη στην πληροφόρηση.

Ζητούμε την άμεση εξεύρεση και διάθεση κατάλληλου χώρου, που να πληροί τις προϋποθέσεις ασφάλειας, πρόσβασης και χωρητικότητας, ώστε να μπορούν οι δημοσιογράφοι να επιτελέσουν απρόσκοπτα το έργο τους».

Η ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε καταλήγοντας τονίζει ότι «θεωρεί αυτονόητο ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα σταθεί αρωγός στη διασφάλιση των θεμελιωδών κανόνων δημοσιότητας και ελευθερίας του Τύπου, που είναι απαραίτητοι για τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της Δικαιοσύνης».