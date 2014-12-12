Εσκίογλου για Πολυτεχνείο: "Μια ημέρα μνήμης και σεβασμού στους αγώνες για δημοκρατία"
Φάρσαλα | 17 Νοε 2025, 09:06
Ανάρτηση για τη σημερινή επέτειο του Πολυτεχνείου προχώρησε ο Δήμαρχος Φαρσάλων και Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας κ. Μάκης Εσκίογλου.
Αναλυτικά έγραψε τα εξής: «Σήμερα τιμούμε την επέτειο της φοιτητικής εξέγερσης του Πολυτεχνείου.
Μια ημέρα μνήμης και σεβασμού στους αγώνες για δημοκρατία, ελευθερία και αξιοπρέπεια.
Ας διατηρήσουμε ζωντανά τα ιδανικά εκείνης της γενιάς και ας συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με ευθύνη για ένα καλύτερο αύριο».
