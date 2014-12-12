«Δεν επιδιώκουμε μόνο την αποκατάσταση όσων χάθηκαν, αλλά τη θεμελίωση μιας νέας προοπτικής για τις επόμενες γενιές» τόνισε μεταξύ άλλων ο Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας και Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου, χαιρετίζοντας τις εργασίες του Διεπιστημονικού Περιβαλλοντικού Συνεδρίου με θέμα: «Επί τάς π(λ)ηγάς των υδάτων…» με προσανατολισμό τη βιωσιμότητα και την αειφορία του θεσσαλικού κάμπου.

Το Συνέδριο έλαβε χώρα στο Νεοχώρι της Λίμνης Πλαστήρα, στην Καρδίτσα, τελώντας υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, ο οποίος μάλιστα έδωσε το παρών στις εργασίες του. Φορέας διοργάνωσης του Συνεδρίου ήταν η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας, η οποία τελεί υπό την Προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών, με τη συνεργασία της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων.

Στον χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων ο κ. Εσκίογλου ανέφερε τα εξής: «Το συνέδριο με τον τόσο εύγλωττο τίτλο «Επί τάς π(λ)ηγάς των υδάτων…» δεν είναι απλώς μια ακαδημαϊκή ή θεσμική συνάντηση. Είναι ένα κάλεσμα ευθύνης και μια πράξη ελπίδας.

Η Θεσσαλία, ο κάμπος μας, αποτελεί τη γόνιμη καρδιά της αγροτικής παραγωγής της χώρας, αλλά και έναν τόπο που οι πλημμύρες και η κλιματική κρίση ανέδειξαν την ευαλωτότητά του. Η εμπειρία των Φαρσάλων απέδειξε ότι δεν μπορούμε να αρκεστούμε σε αποσπασματικά μέτρα. Χρειάζεται μια ολιστική στρατηγική:

Σχεδιασμός αντιπλημμυρικών και αρδευτικών έργων με επιστημονική τεκμηρίωση, προστασία και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, ώστε το νερό να γίνεται πηγή ζωής και όχι καταστροφής, υιοθέτηση βιώσιμων καλλιεργητικών πρακτικών που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της γης μας και ενεργός συνεργασία όλων των θεσμών –Κράτους, Αυτοδιοίκησης, Εκκλησίας, Πανεπιστημίων, αγροτικών φορέων και κοινωνίας πολιτών– για κοινό όραμα και πράξη.

Είναι πολύ σημαντικό ότι σε αυτή την προσπάθεια η Εκκλησία δεν στέκεται απλώς παρατηρητής, αλλά πρωτοπόρος και συντονιστής διαλόγου. Η παρουσία και η ευλογία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου προσδίδει στο συνέδριο μια διάσταση εθνικής σημασίας, διότι η φροντίδα για το περιβάλλον δεν είναι πολυτέλεια, αλλά θεμελιώδης ηθική και πνευματική υποχρέωση.

Ως Δήμος Φαρσάλων, δηλώνουμε παρόντες και πρόθυμοι να συμβάλουμε σε κάθε πρωτοβουλία που θα υπηρετεί τη βιωσιμότητα και την αειφορία. Δεν επιδιώκουμε μόνο την αποκατάσταση όσων χάθηκαν, αλλά τη θεμελίωση μιας νέας προοπτικής για τις επόμενες γενιές» κατέληξε. Εκ μέρους του Δήμου Φαρσάλων στο Συνέδριο συμμετείχε και ο αντιδήμαρχος κ. Νίκος Γκατζόγιας.