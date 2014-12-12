«Τα Φάρσαλα δεν θα δεχθούν αδιαμαρτύρητα την υποβάθμισή τους» προειδοποιεί με δήλωσή του, ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου, με αφορμή τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για παύση λειτουργίας της 61ης Μονάδας Επιστράτευσης.

Στη δήλωσή του ο κ. Εσκίογλου τονίζει τα εξής: «Η τοπική κοινωνία των Φαρσάλων βρίσκεται σε κατάσταση έντονης ανησυχίας και δικαιολογημένης αγανάκτησης μετά τις πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το ενδεχόμενο παύσης λειτουργίας της 61ης Μονάδας Επιστράτευσης.Πρόκειται για μια στρατιωτική δομή με ιστορία επτά δεκαετιών, βαθιά ριζωμένη στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της περιοχής μας.

Οι κυβερνώντες καθώς και αυτοί που σχεδίασαν τις συγκεκριμένες διοικητικές μεταρρυθμίσεις οφείλουν να κατανοήσουν πως η απόφαση για το κλείσιμο μιας τέτοιας μονάδας δεν είναι απλώς μια «διοικητική αναδιάρθρωση». Είναι ένα ακόμη πλήγμα για την ύπαιθρο, για μια επαρχία που ήδη δοκιμάζεται από την ακρίβεια, την ανεργία και τη σταδιακή ερήμωση.

Αντί η Πολιτεία να ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και να δημιουργεί κίνητρα παραμονής των νέων στην περιφέρεια, επιλέγει να αφαιρεί από αυτές ζωτικής σημασίας δομές που στηρίζουν δεκάδες οικογένειες, επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Καλούμε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και συνολικά όλους τους υπευθύνους να αναθεωρήσουν άμεσα οποιονδήποτε σχεδιασμό που οδηγεί στην αποδυνάμωση της πόλης μας.

Η 61η Μονάδα Επιστράτευσης είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας των Φαρσάλων και η απομάκρυνσή της θα ισοδυναμούσε με εγκατάλειψη. Μέχρι σήμερα ως Δήμαρχος Φαρσάλων και ως δημοτική αρχή έχουμε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να μην γίνει αυτή η αναδιάρθρωση, παρόλα αυτά ζητώ την στήριξη όλων των φορέων και των πολιτών της πόλης μας να υπερασπιστούμε δυναμικά το δικαίωμά μας σε μια ζωντανή και αξιοπρεπή πόλη. Τα Φάρσαλα δεν θα δεχθούν αδιαμαρτύρητα την υποβάθμισή τους» καταλήγει ο Δήμαρχος Φαρσάλων.