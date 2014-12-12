Ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου συμμετείχε στην εκδήλωση για την αφή της φλόγας της 23ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών της ΠΟΣΕΑ, η οποία συνοδεύτηκε από εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε στο ΚΑΠΗ Φαρσάλων από Κινητή Μονάδα Αιμοληψίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Σε δήλωσή του ο κ. Εσκίογλου συνεχάρη την πρόεδρο του Αιμοδοτικού Συλλόγου Φαρσάλων κ. Σούλα Λούκουτου για το πολύτιμο και πολυσχιδές έργο του, ενώ τόνισε: «Η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα Φάρσαλα, καθώς φιλοξενούμε την αφή της φλόγας της 23ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών της ΠΟΣΕΑ. Η φλόγα αυτή συμβολίζει το μήνυμα της αλληλεγγύης, της ανιδιοτελούς προσφοράς και της ελπίδας.

Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλους τους εθελοντές αιμοδότες, καθώς και στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και το προσωπικό της κινητής μονάδας αιμοληψίας, που με τη δράση τους στηρίζουν τον συνάνθρωπο και ενισχύουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Ο εθελοντισμός και η αιμοδοσία είναι πράξεις που σώζουν ζωές και μας υπενθυμίζουν ότι η κοινωνία μας γίνεται καλύτερη όταν μοιραζόμαστε. Ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τέτοιες πρωτοβουλίες και να καλλιεργούμε την κουλτούρα της προσφοράς».

Στη λαμπαδηδρομία συμμετείχαν μεταξύ άλλων η αντιδήμαρχος κ. Σοφία Χατζηπλή, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σάκης Γεροβασίλης και τα μέλη του Δ.Σ. της Κοινότητας Φαρσάλων κ.κ. Δημήτρης Πατσιούρας και Φωτεινή Πιτσιάβα.