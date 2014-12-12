Σε μία ιστορική στιγμή για τον αγροτικό κόσμο των Φαρσάλων, υπεγράφη σήμερα στο Πολιτιστικό Κέντρο, η σύμβαση για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Δικτύου Άρδευσης Υπέρειας–Ορφανών, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός εμβληματικού έργου που αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στον πρωτογενή τομέα της περιοχής. Η σύμβαση υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Τσιάρα, παρουσία και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Χρήστου Κέλλα.

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων, κ. Μάκης Εσκίογλου, στον χαιρετισμό του έκανε λόγο για μια νέα εποχή στην τοπική οικονομία και γεωργική παραγωγή, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα τεχνικό έργο, αλλά για μια στοχευμένη επένδυση στον άνθρωπο, στη γη και στο μέλλον του τόπου.

«Η σημερινή υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας εποχής για τον πρωτογενή τομέα και την τοπική μας οικονομία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Εσκίογλου.

Το έργο που είναι Σύμπραξη Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα, προβλέπει την ανάπτυξη έντεκα αυτόνομων αρδευτικών δικτύων, αντλιοστασίων, δεξαμενών και σύγχρονων συστημάτων διανομής νερού, τα οποία θα καλύψουν δεκάδες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες γεωτρήσεις.

Τα οφέλη του έργου είναι πολλαπλά και με μακροπρόθεσμο αντίκτυπο:

Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και προστασία του υδροφόρου ορίζοντα.

Μείωση ενεργειακού κόστους και περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Αύξηση της παραγωγικότητας και του εισοδήματος των παραγωγών.

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Ο Δήμαρχος τόνισε ότι η Δημοτική Αρχή βλέπει το έργο ως «θεμέλιο για ένα μέλλον βιώσιμο, αποδοτικό και καινοτόμο», ενώ εξέφρασε την πίστη του ότι τέτοιες επενδύσεις μπορούν να κρατήσουν τους νέους στον τόπο τους, προσφέροντας ευκαιρίες και προοπτικές.

Παράλληλα, ο κ. Εσκίογλου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη συνέχισης ανάλογων παρεμβάσεων, αναδεικνύοντας το έργο του Φράγματος της Σκοπιάς ως το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την περιοχή, που έχει πληγεί σοβαρά από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης τα τελευταία χρόνια.

Τέλος, εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστα Τσιάρα, τον Υφυπουργό κ. Χρήστο Κέλλα, τον πρώην Γενικό Γραμματέα κ. Παπαγιαννίδη, καθώς και όλους τους φορείς υλοποίησης και συνεργάτες που συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου.

«Η επένδυση στην αγροτική γη είναι επένδυση στη ζωή, στην ανάπτυξη και στο μέλλον των Φαρσάλων», κατέληξε με έμφαση ο Δήμαρχος.