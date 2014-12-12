"Φύκια για μεταξωτές κορδέλες" χαρακτηρίζει τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας, με το εμπόριο να λείπει από τις δηλώσεις του.

Η ανακοίνωση:

«Στο ίδιο έργο θεατές κάθε χρόνο. Στον θεσμό της ΔΕΘ να ακούμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και το εμπόριο πάλι να λείπει.

«Μειώνουμε τους άμεσους φόρους», υπόσχονται παραπλανητικά. Όμως, η όποια μείωση στις φορολογικές κλίμακες από το 2026 , δεν αναιρεί τη γενικευμένη υπερφορολόγηση, στους μικρούς εμπόρους, ούτε καν την περιορίζει.

Ο απαράδεκτος νόμος 5073/23 που επιβάλλει τεκμαρτούς υπέρογκους φόρους για "φανταστικά" εισοδήματα, η φορολόγηση από το 1ο ευρώ, ο διπλασιασμός της προκαταβολής φόρου, τα myData, ψηφιακά δελτία αποστολής, ψηφιακό πελατολόγιο, διαμορφώνουν μια ατελείωτη φορολογική καταιγίδα που οδηγεί χιλιάδες συναδέλφους στα χρέη και τα λουκέτα.

"Η αύξηση εσόδων προέκυψε από την πάταξη της φοροδιαφυγής". Και εδώ ψέματα, αφού η εκτίναξη των έμμεσων φόρων στα 19,8 δισ. προέρχεται κυρίως από την ακρίβεια, την άνοδο των τιμών σε ενέργεια, τρόφιμα κλπ, που έχουν οδηγήσει σε γιγαντιαίες εισπράξεις σε ΦΠΑ και ΕΦΚ.Π

Οι πολιτικές της κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων οδήγησαν σε θηριώδη πρωτογενή πλεονάσματα 7,9 δισ. ευρώ (+ 4,5 δισ. από τον προβλεπόμενο στόχο) και σε συνολικά φορολογικά έσοδα 42,85 δισ. Ευρώ (Γενάρης – Ιούλης 2025)!

Η τραγική πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις προφανώς δεν είναι ικανή για να μπει ο κλάδος στα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Ξέρουμε καλά ότι οι υποσχέσεις για μέτρα ελάφρυνσης και “αρμονικής συμβίωσης” με τις μεγάλες επιχειρήσεις, είναι απατηλές. Παραμένουμε στο στόχαστρο για να στηριχθεί η κερδοφορία των λίγων.

Ως πότε η ραχοκοκαλιά της οικονομίας της χώρας δεν θα υπολογίζεται και δεν θα στηρίζετε από την εκάστοτε κυβέρνηση;

Εμείς ως εμπορικός σύλλογος Λάρισας, θα είμαστε πάντα εκεί, στην πρώτη γραμμή να αγωνιζόμαστε για το καλό όλων των συναδέλφων μας.

Διεκδικούμε: