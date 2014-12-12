Παρουσία του Γ.Γ. Εμπορίου κ. Σωτήρη Αναγνωστόπουλου και της προϊσταμένης του τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης κας Ελένης Αθανασάκη θα πραγματοποιηθεί η εσπερίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας την ερχόμενη Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 19:00, με θέμα: «Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ο ρόλος του στο Υγιές Επιχειρείν»

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, κ. Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, ενώ θα πραγματοποιηθεί και παρουσίαση της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) 46982/8-7-2025, με θέμα: «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων του Γ.Ε.ΜΗ.»

Η παρουσίαση της ΚΥΑ θα γίνει από την προϊσταμένη του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. & Υ.Μ.Σ. του Υπουργείου Ανάπτυξης, κα Ελένη Αθανασάκη.

Η εκδήλωση θα έχει ως στόχο την παρουσίαση των πρόσφατων εξελίξεων, των βελτιώσεων στις διαδικασίες και των ευκαιριών που προσφέρει το ΓΕΜΗ σε επιχειρήσεις και φορείς. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί ο διάλογος με τα στελέχη των επιχειρήσεων, τους λογιστές και τους επαγγελματίες.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε ανάλογο χώρο με τον όγκο των δηλώσεων συμμετοχής.

Για την δήλωση συμμετοχής, παρακαλούμε συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως 9/10/2025:

https://forms.gle/zRZwfmPPTSXs3qyUA