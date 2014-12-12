Έτοιμο να υποδεχθεί μαθήτριες και μαθητές για τη νέα σχολική χρονιά είναι και φέτος το “Κοινωνικό Φροντιστήριο” του Δήμου Λαρισαίων και της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων είναι ανοιχτή ως τις 5 Σεπτεμβρίου, στον Συμβουλευτικό Σταθμό της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας (Ηπείρου 96-98, 1ος όροφος).

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικής σημασίας θεσμό, που δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά ευάλωτων κοινωνικά ομάδων να παρακολουθούν δωρεάν μαθήματα στα φροντιστήρια της πόλης και γίνεται πραγματικότητα για δέκατη συνεχή χρονιά με τη συνεργασία και την πολύτιμη συνεισφορά των ιδιοκτητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αφορά στην παρακολούθηση μαθημάτων για μαθητές της Α ́, Β ́ και Γ ́ Λυκείου, ενώ τα ξενόγλωσσα προγράμματα αφορούν όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Να σημειωθεί ότι η δράση αυτή βασίζεται στη φιλοσοφία και τις αρχές της συλλογικής προσπάθειας των φορέων, των συλλόγων και των οργανισμών της τοπικής κοινωνίας, με βασική προτεραιότητα την ισότιμη συμμετοχή των νέων σε εκπαιδευτικά προγράμματα και ευκαιρίες μάθησης. Τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα είναι οικονομικά και κοινωνικά.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο “Κοινωνικό Φροντιστήριο” του Δήμου Λαρισαίων είναι:

1.Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία)

2.Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), έτους 2014, όλων των συνοικούντων μελών της οικογένειας.

3.Εκκαθαριστικό εφορίας φορολογικού έτους 2024 και έντυπο Ε9.

4.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5.Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει η υπηρεσία ότι θεωρείται απαραίτητο (διαζύγιο- επιμέλεια παιδιού, γνωμάτευση αναπηρίας αρμόδιας επιτροπής, συμβόλαιο ενοικίου, κάρτα ανεργίας, απόφαση Ε.Ε.Ε. κ.α.)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον Συμβουλευτικό Σταθμό της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας του Δήμου Λαρισαίων στη διεύθυνση Ηπείρου 96-98, 1ος όροφος από 25/8/2025 έως 5/9/2024, τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 έως τις 14:00 (πληροφορίες στο τηλ. 2414 400 730).