Μήνυμα ελπίδας από πολίτες όλων των ηλικιών σήμερα στη Λάρισα καθώς συμμετείχαν στον «2ο Αγώνα για ΖΩΗ».

Συγκεριμένα: O Σύλλογος Καρκινοπαθών Λάρισας, η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας, ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Ν. Λάρισας και ο σύλλογος «ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ», υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Λαρισαίων, συνδιοργάνωσαν με τον Σύλλογο Βετεράνων Αθλητών Στίβου Ν. Λάρισας, το Mamali Trail Run, την ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π «Αθλοτεχνίες» , τον Σύλλογο Δρομέων Φαλάνης και την ΠΕΠΦΑ Ν. Λάρισας, αγώνα Δρόμου 5000μ Ανδρών – Γυναικών μαζί με Περιπατητικό Αγώνα 5000μ και δρόμου 620μ., με το σύνθημα « 2ος Αγώνας για ΖΩΗ» με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας στο θέμα του Καρκίνου. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν για την υλοποίηση των καταστατικών σκοπών του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας.

