Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τις επιπτώσεις της εξάπλωσης της ευλογιάς στην ελληνική κτηνοτροφία επισημαίνονται τα εξής:

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας οδηγεί τον πρωτογενή τομέα στον αφανισμό.

Μετά την καταστρατήγηση του ΟΣΔΕ και του εργαλείου των ενισχύσεων συνολικά από την αδιαφανή διανομή τους με στόχο την εξυπηρέτηση ημετέρων που επιπλέον συνοδεύεται από πρωτοφανείς καθυστερήσεις στην καταβολή τους, εδώ και 16 μήνες η ευλογιά των αιγοπροβάτων εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα.

Εξέλιξη που προκαλεί τεράστιες απώλειες ζωικού κεφαλαίου, οικονομική ασφυξία στους παραγωγούς και σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή φέτας – ενός εθνικού προϊόντος ΠΟΠ με υψηλή εξαγωγική αξία-.

Αντί να αναλάβει δράση, η κυβέρνηση επιδεικνύει εγκληματική αδράνεια και ανικανότητα.

Δεν ασχολείται σοβαρά και δεν εφαρμόζει αποτελεσματικά μέτρα ανάσχεσης και εκρίζωσης της νόσου. Η κτηνιατρική βάση δεδομένων δεν λειτουργεί αξιόπιστα, καθιστώντας αδύνατη την παρακολούθηση νοσημάτων επείγουσας παρέμβασης. Οι έλεγχοι στη διακίνηση ζώων και ζωοτροφών είναι ανεπαρκείς. Οι αποζημιώσεις στους πληγέντες κτηνοτρόφους είναι καθυστερημένες και ανεπαρκείς. Η κτηνιατρική υποδομή της χώρας, υποστελεχωμένη με ευθύνη της κυβέρνησης, αποδεικνύεται ανεπαρκής, με καθυστερημένες παρεμβάσεις και ελλιπείς μηχανισμούς ελέγχου.

Απαιτούμε τα στοιχειώδη και καλούμε την κυβέρνηση άμεσα να προχωρήσει σε:

-Ενεργοποίηση σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την ανάσχεση της ευλογιάς.

-Ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών με προσωπικό και μέσα.

-Αξιόπιστη παρακολούθηση και καταγραφή των μετακινήσεων ζώων.

-Άμεση και πλήρη αποζημίωση των πληγέντων.

-Στήριξη των κτηνοτρόφων για την ανασύσταση των μονάδων τους.

-Διασφάλιση της παραγωγής φέτας και της εξαγωγικής της δυναμικής.

Η ελληνική κτηνοτροφία δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Η ευθύνη έχει ονοματεπώνυμο και πρέπει επιτέλους να αναληφθεί!»