Οι ευκαιρίες ανάπτυξης συνεργιών και συνεργασιών, μεταξύ της Λάρισας και της Αρμενίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της εθιμοτυπικής συνάντησης του Δημάρχου Λαρισαίων, κ.Θανάση Μαμάκου, με τον Πρέσβη της Αρμενίας στην Ελλάδα, κ.Tigran Mkrtchyan (Τιγκράν Μκρτσιάν).

«Πράσινη» οικονομία, ανακύκλωση, τουρισμός και πολιτισμός ήταν οι κύριοι τομείς που απασχόλησαν τη συζήτηση μεταξύ των δύο ανδρών που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, την περασμένη Δευτέρα, στο Δημαρχείο της Λάρισας.

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων και ο Πρέσβης της Αρμενίας αντάλλαξαν δώρα εθιμοτυπίας, ενώ η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τους δύο άνδρες να προγραμματίζουν τη συνέχιση των επαφών και της επικοινωνίας για την περαιτέρω ανάπτυξη εμπορικών και πολιτιστικών δεσμών, καθώς και ανταλλαγή τεχνογνωσίας.