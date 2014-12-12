Στην εισαγγελία Λάρισας μετέβη σήμερα πρωί Δευτέρας, η Ευαγγελία Λιακούλη, Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και βουλευτής Λάρισας, για το ζήτημα της ευλογιάς σε συνέχεια της από 13/08/2025 Αναφοράς της, βάσει της οποίας έχει ήδη ξεκινήσει προανάκριση, προσκομίζοντας νέα, συμπληρωματικά στοιχεία.

“Ήρθα στην εισαγγελία γιατί δεν είναι πλέον ένα ζήτημα που διαχειρίζεται το ΥΠΑΑΤ, αλλά είναι ένα ζήτημα που έχει εμφανή την οσμή σκανδάλου. Τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας συντείνουν στο να αντιλαμβανόμαστε όλοι πως δεν έγινε απλή διαχείριση μιας ζωονόσου αλλά ότι υπήρξαν πολιτικές συγκεκριμένες αποφάσεις οι οποίες είχαν και ονοματεπώνυμο. Αποκαλύπτεται λοιπόν, τις τελευταίες μέρες ότι 24 και 25 Μαΐου, ήρθε ειδική επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, προκειμένου να συστήσει ότι πρέπει να τροποποιήσουμε το πρωτόκολλο, αυτό της πλήρους θανάτωσης και δήθεν εκρίζωσης της ευλογιάς με έναν στοχευμένο εμβολιασμό. Αυτό όχι μόνο αποκρύφθηκε από το ΥΠΑΑΤ, αλλά ταυτόχρονα μας είπαν ότι εμβόλιο δεν υπήρχε, μετά είπαν ότι υπήρχε, μετά ότι δεν διατίθεται. Η ειδική επιτροπή απάντησε στον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σάκη Αρναούτογλου, σε σχετικό ερώτημα, πως διατίθενται 500.000 εμβόλια στη χώρα μας πιστοποιημένα και εγκεκριμένα, τα οποία η χώρα ουδέποτε έχει αιτηθεί. Αυτό σημαίνει ότι υπήρξε μια πολιτική απόφαση για συγκεκριμένους λόγους. Από την άλλη καταγγέλλεται ρητά πλέον από τους κτηνοτρόφους ότι αυτό γίνεται για να μην μετρηθούν τα ζώα, τα οποία είναι περίπου 7 εκατ. στην πραγματικότητα ενώ στα χαρτιά καταγράφονται περίπου 18 εκατ. ζώα, σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ”.

“Θέλει να συγκαλύψει το ΥΠΑΑΤ συγκεκριμένα σκάνδαλα; Η απόφασή του για το εμβόλιο και ρίχνοντάς τα όλα στους κτηνοτρόφους έχει σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;”, τόνισε η κα Λιακούλη.

Υπενθυμίζεται πως μέχρι σήμερα και στο πλαίσιο της ζωονόσου, πανελλαδικά έχουν θανατωθεί περίπου 400.000 ζώα.

«Σήμερα, όταν όλοι μιλούν για το ‘’πώς φτάσαμε ως εδώ’’, ορισμένοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν ήταν καθόλου τυχαίο το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ!», συμπλήρωσε η Ευαγγελία Λιακούλη πριν εισέλθει στην Εισαγγελία Λάρισας, επισημαίνοντας πως “υπάρχουν σοβαρές ευθύνες, πολιτικές και νομικές, οι οποίες έχουν ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΑ και αυτά θα πρέπει να αναζητηθούν. Οι κτηνοτρόφοι της Λάρισας, της Θεσσαλίας, αλλά και ολόκληρης της χώρας βρίσκονται ‘’με την πλάτη στον τοίχο’’, χωρίς να φέρουν ουδεμία ευθύνη, χωρίς να το αξίζουν. Όλοι και όλα στο ‘’μεγεθυντικό φακό’’, λοιπόν, αφού κανείς ‘’επίσημος’’ δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του για μια καταστροφή που συνεχίζεται…”.