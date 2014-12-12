Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Kώστας Τσιάρας, ζήτησε να μεταβιβαστούν στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου οι καταγγελίες τηλεοπτικού σταθμού, ότι πολλοί κτηνοτρόφοι εισάγουν παρανόμως εμβόλια για την ευλογιά -και συγκεκριμένα από την Τουρκία, την Ιορδανία και την Αίγυπτο-, τα οποία κάνουν μόνοι τους στα ζώα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, τα εμβόλια αυτά, που δεν είναι πιστοποιημένα και γίνονται κυρίως σε αιγοπρόβατα, «ενοχοποιούνται» για παρενέργειες στα κοπάδια, ενώ ενδέχεται να είναι και ένας από τους λόγους διάδοσης της ασθένειας σε διάφορες περιοχές της χώρας.

