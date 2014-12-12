Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, στις 6.30 μ.μ. θα τελεστεί στον Ι. Μ. Ν. Αγίου Αχιλλίου το Μυστήριο του Ευχελαίου, που θεμελιώνεται στους λόγους του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου.

Κατά τη διάρκεια του Ιερού Ευχελαίου θα τεθούν προς προσκύνηση από τους πιστούς όλα τα ιερά λείψανα Αγίων που φυλάσσονται στον Ναό μας: των Αγίων Αχιλλίου, Λουκά Κριμαίας, Αναστασίας Ρωμαίας, Νικηφόρου του λεπρού, Αμφιλοχίου του εν Πάτμω, Ελευθερίου, Γεωργίου Καρσλίδη, Νίκωνος του «μετανοείτε», Μαρίνης μεγ/ρος, Γεδεών εν Τυρνάβω, Γεωργίου εκ Ραψάνης, Ραφαήλ και Νικολάου εν Λέσβω, Χριστίνης, Νικολάου του Πλανά, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Παρασκευής, Ιωάννου του καλυβίτου, Ιωάννου του Μονεμβασιώτου, Παντελεήμονος του ιαματικού, εκ των Τεσσαράκοντα μαρτύρων, Καλλινίκου Εδέσσης, Δανιήλ Κατουνακιώτου, Δημητρίου Γκαγκαστάθη, Αθανασίου Χριστιανουπόλεως, Ιωάννου του εξ Αγαρηνών του Βραχωρίτου…