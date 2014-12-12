Ευχές και γλυκά σήμερα στην Περιφέρεια
Παραπολιτικά | 26 Οκτ 2025, 12:14
Πλήθος κόσμου βρέθηκε σήμερα Κυριακή στο μέγαρο της Περιφέρειας για να ευχηθεί από κοντά στον περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα για τη γιορτή του.
Κάποιοι μάλιστα κρατούσαν και ανθοδέσμες. Ο ίδιος τους υποδεχόταν όλους εγκαρδίως προσφέροντας τα καθιερωμένα γλυκά για την περίσταση. (φωτό tinealarissa.gr)
