Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΦΚΑ Λάρισας προειδοποιεί τους πολίτες ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί περιστατικά τηλεφωνικής απάτης, κατά τα οποία άγνωστοι επικοινωνούν με πολίτες, προσποιούμενοι τους υπάλληλους του ΕΦΚΑ.

Οι απατεώνες ισχυρίζονται ότι οι πολίτες δικαιούνται προπληρωμένη κάρτα (π.χ. paysafe) αξίας 450 ευρώ και ζητούν κωδικούς και προσωπικά στοιχεία.

Σύμφωνα με τον επίσημο φορέα, πρόκειται για απάτη, καθώς ο ΕΦΚΑ δεν επικοινωνεί ποτέ τηλεφωνικά για να ζητήσει στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, κωδικούς paysafe ή άλλων προπληρωμένων καρτών κι αριθμούς πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών.

Παρακαλούνται οι πολίτες να προσέχουν ιδιαίτερα και να μην δίνουν ποτέ προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία σε τηλεφωνικές κλήσεις, να καταγγέλλουν άμεσα τέτοια περιστατικά στην Αστυνομία (Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος) ή στην Άμεση Δράση (100) και να ενημερώνουν συγγενείς και φίλους, ιδιαίτερα ηλικιωμένους, για την απάτη.

www.efka.gov.gr). Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΦΚΑ Λάρισας καταδικάζει απερίφραστα τέτοιες ενέργειες, που πλήττουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και διαβεβαιώνει ότι ο ΕΦΚΑ λειτουργεί μόνο μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας (επίσημη ιστοσελίδα:).

Για οποιαδήποτε αμφιβολία, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται απευθείας στα τοπικά υποκαταστήματα ΕΦΚΑ ή στο 1555.