Έφοδος της αστυνομίας στον οικισμό των τσιγγάνων στα Φάρσαλα - 12 συλλήψεις
Φάρσαλα | 12 Σεπ 2025, 18:19
Φύλλο και φτερό έκαναν οι αστυνομικοί σπίτια υπόπτων στον οικισμό των τσιγγάνων στα Φάρσαλα, προχωρώντας σε 12 συλλήψεις, οι περισσότερες εκ των οποίων για ρευματοκλοπές.
Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:
"Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου 2025, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι, στα Φάρσαλα, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης κάθε μορφής εγκληματικότητας – παραβατικότητας.
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:
· ελέγχθηκαν 127 άτομα,
· ελέγχθηκαν 112 οχήματα,
· διενεργήθηκαν 15 κατ’ οίκον έρευνες,
· προσήχθησαν 14 άτομα,
· συνελήφθησαν 12 άτομα, εκ των οποίων:
-8 για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, διότι κατελήφθησαν να ηλεκτροδοτούν παράνομα τις οικίες τους και
-2 για παράβαση της νομοθεσίας περί ποινικής προστασίας περιβάλλοντος,
-1 για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση της νομοθεσίας περί ποινικής προστασίας περιβάλλοντος και
-1 για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
· κατασχέθηκε 1 κυνηγετικό όπλο (καραμπίνα),
· βεβαιώθηκαν 29τροχονομικές παραβάσεις.
Σημειώνεται ότι, οι αστυνομικές αυτές δράσεις θα συνεχιστούν σε όλη τη Θεσσαλία."