Φύλλο και φτερό έκαναν οι αστυνομικοί σπίτια υπόπτων στον οικισμό των τσιγγάνων στα Φάρσαλα, προχωρώντας σε 12 συλλήψεις, οι περισσότερες εκ των οποίων για ρευματοκλοπές.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

"Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου 2025, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι, στα Φάρσαλα, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης κάθε μορφής εγκληματικότητας – παραβατικότητας.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

· ελέγχθηκαν 127 άτομα,

· ελέγχθηκαν 112 οχήματα,

· διενεργήθηκαν 15 κατ’ οίκον έρευνες,

· προσήχθησαν 14 άτομα,

· συνελήφθησαν 12 άτομα, εκ των οποίων:

-8 για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, διότι κατελήφθησαν να ηλεκτροδοτούν παράνομα τις οικίες τους και

-2 για παράβαση της νομοθεσίας περί ποινικής προστασίας περιβάλλοντος,

-1 για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση της νομοθεσίας περί ποινικής προστασίας περιβάλλοντος και

-1 για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

· κατασχέθηκε 1 κυνηγετικό όπλο (καραμπίνα),

· βεβαιώθηκαν 29τροχονομικές παραβάσεις.

Σημειώνεται ότι, οι αστυνομικές αυτές δράσεις θα συνεχιστούν σε όλη τη Θεσσαλία."