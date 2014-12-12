Απίστευτη λαοθάλασσα για λαϊκό τραγουδιστή. Σχεδόν 2.000 άτομα κατέκλεισαν την περασμένη Τρίτη το Κηποθέατρο της Λάρισας για να ακούσουν τον Θοδωρή Φέρρη, ενώ άλλοι απ΄έξω έψαχναν απεγνωσμένα να βρουν εισιτήριο.

Ανήκει στους καλλιτέχνες που λατρεύει ένα κομμάτι του νεαρόκοσμου, εντούτοις ελάχιστα τον ακούς στα κλασσικά ραδιόφωνα - όλη η δουλειά γίνεται στο διαδίκτυο.

Μάλιστα στη διάρκεια της συναυλίας, την ώρα που ερμήνευε, μια παθιασμένη fan ανέβηκε στην πίστα για να του προσφέρει μια …πίτα – φανουρόπιτα, την Τρίτη ήταν του Αγίου Φανουρίου…

Ο ίδιος, όταν την είδε να πλησιάζει προς το μέρος του με το ταψάκι στο χέρι, σάστισε, σταμάτησε να τραγουδάει και ρώτησε "για μένα είναι;" ναι του απάντησε εκείνη", "παχαίνει μήπως;...διότι κάνω και διατροφή".

Η πίτα παρελήφθη από τους συνεργάτες του Φέρρη και - όπως πληροφορείται η στήλη -, στο τέλος της συναυλίας έγινε ανάρπαστη ...

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (από τη στήλη Kampos Land)