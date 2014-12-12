Έφυγε από τη ζωή η Αθανασία Δασκαλάκη
Κηδείες | 06 Νοε 2025, 13:53
Απεβίωσε σε ηλικία 70 ετών η Αθανασία Δασκαλάκη.
Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 14:00 στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Συκουρίου
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η ΑΔΕΡΦΗ: Σοφία Δασκαλάκη
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ: Αλέξανδρος, Ευγενία, Μαργαρίτα, Νίκος, Άρτεμις
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις:
1)Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα του κ. Γερογιάννη.
