Απεβίωσε σε ηλικία 70 ετών η Αθανασία Δασκαλάκη.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 14:00 στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Συκουρίου

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΑΔΕΡΦΗ: Σοφία Δασκαλάκη

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ: Αλέξανδρος, Ευγενία, Μαργαρίτα, Νίκος, Άρτεμις

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

1)Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα του κ. Γερογιάννη.