Απεβίωσε η Ανδρονίκη Καραγεώργου – Παπαντωνίου σε ηλικία 77 ετών.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Τρίτη 12 Αυγούστου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. εκ του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στη Νέα Λεύκη Λάρισας.

Ο σύζυγος: Ηλίας Παπαντωνίου.



Τα παιδιά: Ιωάννης, Χριστίνα – Μίλτος

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός της εκλιπούσης θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του κυρίου «Βουλτσίδη» στις Νέες Καρυές Λάρισας.