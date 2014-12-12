Έφυγε απο τη ζωή η Ανδρονίκη Καραγεώργου – Παπαντωνίου
Κηδείες | 11 Αυγ 2025, 14:26
Απεβίωσε η Ανδρονίκη Καραγεώργου – Παπαντωνίου σε ηλικία 77 ετών.
Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Τρίτη 12 Αυγούστου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. εκ του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στη Νέα Λεύκη Λάρισας.
Ο σύζυγος: Ηλίας Παπαντωνίου.
Τα παιδιά: Ιωάννης, Χριστίνα – Μίλτος
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός της εκλιπούσης θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του κυρίου «Βουλτσίδη» στις Νέες Καρυές Λάρισας.
