Έφυγε απο τη ζωή η Βασιλική Γιωτάκη
Κηδείες | 17 Αυγ 2025, 12:52
Απεβίωσε η Βασιλική Γιωτάκη σε ηλικία 87 ετών.
Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025 και ώρα 6.00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους, στη Νίκαια Λάρισας.
Τα παιδιά: Χρήστος Γιωτάκης – Ρίτα Ζιώγα Γιωτάκη, Κωνσταντίνος – Θάλεια Γιωτάκη
Οι εγγονές: Βίβιαν, Ανδριάνα
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός θα εκτίθεται για χαιρετισμό στον Ιερό Ναό στις 5.30 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στο «ΗΔΙΣΤΟΝ», στην πλατεία Νίκαιας.
