Απεβίωσε η Βασιλική Γιωτάκη σε ηλικία 87 ετών.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025 και ώρα 6.00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους, στη Νίκαια Λάρισας.

Τα παιδιά: Χρήστος Γιωτάκης – Ρίτα Ζιώγα Γιωτάκη, Κωνσταντίνος – Θάλεια Γιωτάκη

Οι εγγονές: Βίβιαν, Ανδριάνα

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα εκτίθεται για χαιρετισμό στον Ιερό Ναό στις 5.30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο «ΗΔΙΣΤΟΝ», στην πλατεία Νίκαιας.