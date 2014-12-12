Απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών η Ελπίδα Γούσια.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 στις 12 μ. από το σπίτι μας και στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αργυροπουλίου Τυρνάβου.

Τα παιδιά: Αντώνης – Αικατερίνη, Ελένη – Αντώνιος

Τα εγγόνια: Αποστόλης, Ελπίδα, Βασίλειος, Νίκος, Αθανασία

Τα αδέλφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Ο καφές θα δοθεί στο κυλικείο της εκκλησίας