Έφυγε από τη ζωή η Ευαγγελή Πουτόκα
Κηδείες | 29 Οκτ 2025, 12:56
Απεβίωσε σε ηλικία 71 ετών η Ευαγγελή Πουτόκα.
Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 11:00 στον Ι.Ν. Ευθυμίου στο χωριό Αγιά Σοφία Τυρνάβου.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Ανδρέας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αθανάσιος – Λουκία Πουτόκα, Αθανασία Πουτόκα – Fabio Carrozi
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ανδρέας, Σοφία, Ελένη, Δάφνη
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις:
1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 10:30 π.μ.
2)Ο καφές θα δοθεί στον «Μητούλα».
3)Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο Πλατανουλίων
