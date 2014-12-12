Απεβίωσε σε ηλικία 71 ετών η Ευαγγελή Πουτόκα.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 11:00 στον Ι.Ν. Ευθυμίου στο χωριό Αγιά Σοφία Τυρνάβου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Ανδρέας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αθανάσιος – Λουκία Πουτόκα, Αθανασία Πουτόκα – Fabio Carrozi

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ανδρέας, Σοφία, Ελένη, Δάφνη

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 10:30 π.μ.

2)Ο καφές θα δοθεί στον «Μητούλα».

3)Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο Πλατανουλίων