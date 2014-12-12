Απεβίωσε η Θεοδώρα Καπέλα σε ηλικία 59 ετών.

Η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 17:00 στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στο Συκούριο.

Ο πατέρας: Χρήστος Καπέλας

Ο σύζυγος: Αντώνης Μπαλογιάννης

Τα παιδιά: Παναγιώτα – Φώτιος Κόκκαλης, Ιωάννης Μπαλογιάννης

Η εγγονή, τα αδέλφια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 16:00

Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα του Κ.Γερογιάννη.