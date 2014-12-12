Έφυγε απο τη ζωή η Θεοδώρα Καπέλα
Κηδείες | 23 Σεπ 2025, 14:09
Απεβίωσε η Θεοδώρα Καπέλα σε ηλικία 59 ετών.
Η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 17:00 στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στο Συκούριο.
Ο πατέρας: Χρήστος Καπέλας
Ο σύζυγος: Αντώνης Μπαλογιάννης
Τα παιδιά: Παναγιώτα – Φώτιος Κόκκαλης, Ιωάννης Μπαλογιάννης
Η εγγονή, τα αδέλφια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 16:00
Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα του Κ.Γερογιάννη.
