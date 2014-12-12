Απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών η Ιωάννα Ζάμπουλα.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 14:30 στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Γιαννωτών Ελασσόνας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Αθανάσιος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δημήτριος, Θεοδώρα & Παναγιώτης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Σοφία, Αθανάσιος, Δημήτριος

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ: Ευάγγελος & Φωτεινή Τζήκα

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν. την Τετάρτη και ώρα 14:00 π.μ.