Έφυγε από τη ζωή η Ιωάννα Ζάμπουλα
Κηδείες | 11 Νοε 2025, 15:05
Απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών η Ιωάννα Ζάμπουλα.
Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 14:30 στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Γιαννωτών Ελασσόνας.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Αθανάσιος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δημήτριος, Θεοδώρα & Παναγιώτης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Σοφία, Αθανάσιος, Δημήτριος
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ: Ευάγγελος & Φωτεινή Τζήκα
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις:
1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν. την Τετάρτη και ώρα 14:00 π.μ.
