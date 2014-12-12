Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 44 ετών η Κυριακή Ζήση.

Η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 17:00 στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Απόστολος Μουστάκας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασίλειος, Μάριος

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Βάιος-Σοφία

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ: Δημήτριος, Δημήτριος-Μαρία, Αντώνιος

ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΑ ΞΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 16.30

2)Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου