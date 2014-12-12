Έφυγε απο τη ζωή η Κωνσταντίνα Θεοδώρου
Κηδείες | 14 Αυγ 2025, 14:26
Απεβίωσε η Κωνσταντίνα Θεοδώρου σε ηλικία 75 ετών.
Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Θωμά, στη Λάρισα.
Τα παιδιά: Ελισάβετ Θεοδώρου, Φώτιος Θεοδώρου – Ευαγγελία Τσιαμούρτου
Τα εγγόνια: Χρήστος, Χρήστος, Κωνσταντίνα, Αναστασία
Τα δισέγγονα, τα αδέλφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων «Σπήλιος» (έναντι Φυλακών Λάρισας).
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.