Απεβίωσε η Κωνσταντίνα Θεοδώρου σε ηλικία 75 ετών.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Θωμά, στη Λάρισα.

Τα παιδιά: Ελισάβετ Θεοδώρου, Φώτιος Θεοδώρου – Ευαγγελία Τσιαμούρτου

Τα εγγόνια: Χρήστος, Χρήστος, Κωνσταντίνα, Αναστασία

Τα δισέγγονα, τα αδέλφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων «Σπήλιος» (έναντι Φυλακών Λάρισας).