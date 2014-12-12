Εφυγε από τη ζωή η Λαρισαία εκπαιδευτικός Άννα Κοκολιού-Μπεκιάρη
Κηδείες | 14 Οκτ 2025, 17:27
Σε ηλικία 64 ετών έφυγε από τη ζωή η εκπαιδευτικός Άννα Κοκολιού-Μπεκιάρη.
Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 1:00 μμ εκ του Ιερού Ναού Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.
Ο σύζυγος: Νικόλαος Μπεκιάρης
Τα παιδιά: Γεώργιος και Σοφία, Βασιλική.
Τα εγγόνια: Νικόλαος, Σωκράτης.
Η μητέρα: Βασιλική
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς.
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12:30 μμ
Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.
