Σε ηλικία 64 ετών έφυγε από τη ζωή η εκπαιδευτικός Άννα Κοκολιού-Μπεκιάρη.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 1:00 μμ εκ του Ιερού Ναού Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Ο σύζυγος: Νικόλαος Μπεκιάρης

Τα παιδιά: Γεώργιος και Σοφία, Βασιλική.

Τα εγγόνια: Νικόλαος, Σωκράτης.

Η μητέρα: Βασιλική

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12:30 μμ

Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.