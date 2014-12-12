Έφυγε από τη ζωή η Ουρανία Μότσιου
Τέμπη | 05 Σεπ 2025, 12:06
Απεβίωσε σε ηλικία 97 ετών η Ουρανία Μότσιου.
Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 στον Ι.Ν. Τίμιου Προδρόμου Καλοχωρίου
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αλέξανδρος & Έλλη, Αχιλλέας & Αντιγόνη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χρήστος & Μαρίνα, Άρης & Ράνια, Χρήστος
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: Αντιγόνη, Σοφία
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημείωση:
Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. στις 11:30 π.μ.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Γκουντόπουλος"
