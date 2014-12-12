Απεβίωσε σε ηλικία 97 ετών η Ουρανία Μότσιου.

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 στον Ι.Ν. Τίμιου Προδρόμου Καλοχωρίου

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αλέξανδρος & Έλλη, Αχιλλέας & Αντιγόνη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χρήστος & Μαρίνα, Άρης & Ράνια, Χρήστος

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: Αντιγόνη, Σοφία

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ   ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ   ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημείωση:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. στις 11:30 π.μ.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Γκουντόπουλος"